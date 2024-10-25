Малолетки устроили дебош в кофейне на Перевалке

Инцидент успела заснять посетительница заведения.

Дети вломились в кофейню "Карельский Дворик" на Перевалке в Петрозаводске и устроили дебош. Об этом сообщили в паблике Перевалка NEWS | Петрозаводск.

Инцидент произошел на Чапаева, 44. Двое мальчиков забежали в кафе. Один из них начал кататься по перилам, потом подбежал и замахнулся кулаком на женщину, которая снимала дебош.



«Вломились трое неадекватных школьников начального класса. Подошли ко мне за барную стойку. Один начал меня отвлекать, что-то просить, а второй в это время полез на второй этаж. У меня сидела женщина, она успела заснять момент. Этот мальчик хотел сброситься с верхнего этажа. Мы ему говорили, чтобы он слез, но они вели себя неадекватно. Пока женщина снимала, он подошёл к ней и замахнулся кулаком. Потом взяли цветок и унесли его на улицу, а по пути обхаркали дверь», - рассказала сотрудница кофейни.

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