Малолетки в Петрозаводске по заказу незнакомца похитили и избили человека, подозреваемого в краже наркотиков

В Петрозаводске трое местных жителей могут на 5 лет лишиться свободы за то, что удерживали в квартире мужчину и избивали его, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в январе 2021 года трое молодых людей, один из которых являлся несовершеннолетним, получили через интернет предложение от незнакомого им человека за деньги избить мужчину, который может быть причастен к хищению наркотиков в тайниках на территории Петрозаводска.

Трое исполнителей заказа, имея сведения о возможном месте нахождения потерпевшего, подкараулили мужчину на улице и насильно доставили в квартиру, где удерживая его. Лишая возможности покинуть квартиру, молодые люди избивали пленника и снимали все на камеру мобильного телефона.

По данным следствия, взрослые обвиняемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.