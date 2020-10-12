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Малолетнему геймеру в Карелии дополнительная жизнь обошлась в 60 тысяч рублей

Новости. Общество
12:25, 13 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В Петрозаводске 9-летний геймер списал со счета мамы 60 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 45-летняя жительница города с заявлением о мошенничестве. В течение нескольких дней с ее карты списывались деньги в счет оплаты различных игр в интернете. Всего с карты было списано 59 тысяч рублей.

Женщина пояснила, что сама не является геймером и подобные траты не производила.

Однако полицейские установили, что ее 9-летний сын некоторое время назад приобщился к виртуальным играм и как-то раз попросил оплатить одну из дополнительных опций. Вероятно, вбивая данные карты, ребенок заполнил поле, в котором предлагалось запомнить данные карты и использовать ее в дальнейшем по умолчанию. А после этого, продолжая играть, оплачивал скорости, дополнительные жизни и прочие функции с маминой карты.

Полиция Карелии предупреждает. Доверяя свою карту даже близким родственникам, будьте внимательны. При оплате в сети обращайте внимание на предлагаемые подписки и дополнительные функции. Внимательность поможет избежать финансовых потерь.

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