Малолетнему геймеру в Карелии дополнительная жизнь обошлась в 60 тысяч рублей

В Петрозаводске 9-летний геймер списал со счета мамы 60 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 45-летняя жительница города с заявлением о мошенничестве. В течение нескольких дней с ее карты списывались деньги в счет оплаты различных игр в интернете. Всего с карты было списано 59 тысяч рублей.

Женщина пояснила, что сама не является геймером и подобные траты не производила.

Однако полицейские установили, что ее 9-летний сын некоторое время назад приобщился к виртуальным играм и как-то раз попросил оплатить одну из дополнительных опций. Вероятно, вбивая данные карты, ребенок заполнил поле, в котором предлагалось запомнить данные карты и использовать ее в дальнейшем по умолчанию. А после этого, продолжая играть, оплачивал скорости, дополнительные жизни и прочие функции с маминой карты.

Полиция Карелии предупреждает. Доверяя свою карту даже близким родственникам, будьте внимательны. При оплате в сети обращайте внимание на предлагаемые подписки и дополнительные функции. Внимательность поможет избежать финансовых потерь.