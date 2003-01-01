Малолетние вандалы разгромили новую остановку на улице Правды в Петрозаводске

Компания подростков разбила стёкла нового остановочного павильона на Зареке.
Ночью с 10 на 11 октября компания из пятерых подростков разгромила остановку общественного транспорта на улице Правды в Петрозаводске. Об этом телеграм-каналу «Вкратце | Петрозаводск | Карелия» сообщил очевидец происшествия, запечатлевший действия мальчиков на видео. (Примечательно, что городские камеры наблюдения, установленные в этом районе, не позволяют просмотреть архив событий за минувшую ночь).
Малолетние разрушители несколько раз ударили по остановке ногами, разбив практически все стёкла. Акт вандализма сопровождался выкриками нецензурных выражений. Увидев приближение взрослого человека, дети убежали в неизвестном направлении.
Напомним, новый павильон на улице Правды был установлен 25 июля текущего года.