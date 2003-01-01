Реклама на сайте
Тема недели
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07 Статьи
Кинотетрис
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15 Статьи
Тема недели
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
Новости

В Петрозаводске на перекрестке Октябрьского проспекта и Московской запретили повороты налево

20:00

«Петрозаводску повезло»: для проекта «Открытое пианино» нашли новый инструмент

19:00

Малолетние вандалы разгромили новую остановку на улице Правды в Петрозаводске

18:00

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 12 октября

17:00

Двое человек спаслись из горящего дома в Шуе

16:00

От журналиста до столяра: как «Винтажный цех» в Петрозаводске собрал людей разных профессий

15:15

Два человека пострадали в массовом ДТП в Пряжинском районе

15:00

В Петрозаводске появился музей под открытым небом в микрорайоне СКЗ

14:00

Олонецкая пара месяцами обманывала кассы самообслуживания

13:00

На улицах Петрозаводска наводят порядок: коммунальщики убирают листву и мусор

12:00

В Карелии ищут пропавшего на рыбалке мужчину

11:00

В Костомукше установили лифт для тех, кто ходит на руках

10:00

Уроженец севера Карелии погиб при выполнении боевого задания

09:00

В Ладожском озере у города Лахденпохья в Карелии ликвидируют разлив нефтепродуктов

08:30

Жителям Карелии рассказали, когда выпадет снег

08:00

В Карелии за неделю резко выросли цены на популярные овощи

07:30

Врач развеял миф об опасности пальмового масла

00:10

Водителей на дорогах Карелии проверяют на трезвость

23:00

В России рухнули продажи китайских автомобилей

22:30

В петрозаводском ТРК «Лотос-Plaza» будут бесплатно раздавать котов

22:00

Команда из Карелии заняла второе место на международном турнире по историческим средневековым боям

21:15

Движение транспорта ограничат на Тепловом проезде в Петрозаводске

20:50

В России выросло число работников пенсионного и предпенсионного возраста

20:30

Беспилотники отправят на борьбу с охотниками-браконьерами

20:00

«Сбормобиль» меняет график движения в Петрозаводске

19:30

Карельская филармония получила грант на постановку трех произведений

19:15

«Я их полюбил»: известный кузнец выковал стальные ворота для строящегося храма в Петрозаводске

19:00

Главу ЦУР Санкт-Петербурга задержали по уголовному делу

18:45

Водителей ждут массовые проверки на дорогах Петрозаводска

18:30

15 должников в Петрозаводске остались без канализации в сентябре из-за долгов

18:20

Фермер из Карелии получил золотую медаль на всероссийской аграрной выставке

18:00

Жители Великой Губы простятся с погибшим на СВО земляком

17:40

Петрозаводское предприятие эксплуатировало опасные объекты с нарушениями

17:30

Стало известно, кто сбил восьмилетнего школьника, который пострадал в ДТП на Ключевой

17:20

Температура ночью и днем почти сравняется в Карелии 11 октября

17:00

Иконы в Москве, сруб в Кирове, фундамент в Кондопоге: названы предполагаемые сроки завершения строительства Успенской церкви

16:50

Элиссан Шандалович принял участие в открытии памятника пограничнику Бусалову

16:35

Скандальный участок на улице Хейкконена в Петрозаводске заасфальтировали

16:30

Ространснадзор выявил 75 нарушений на федеральной трассе в Карелии

16:10

Карельские собаки-таможенники унюхали спрятанный под обшивкой авто амфетамин

16:00

Медики рассказали, когда стоит обращаться к психологу

15:45

Минпросвещения планирует ввести курс «Моя семья» во всех школах России

15:30

Солнце уничтожит Землю через пять миллиардов лет

15:15

Ученые предлагают создать в Карелии сеть геопарков

14:40

Студентка из Петрозаводска потеряла более миллиона рублей из-за мошенников

14:20

Жилой дом горел в Сортавальском округе

14:00

Предприятие «Карбон-Шунгит» не будут приватизировать

13:50

В Петрозаводске разыскивают похитительницу кошачьего корма

13:30

В школе Новой Вилги снят карантин после вспышки норовируса

13:15

Троллейбусный маршрут № 8 в Петрозаводске возобновит движение в выходные

13:00

В Беломорском сквере в Петрозаводске завершают строительство лестницы

12:45

Нобелевская премия мира досталась венесуэльской правозащитнице, а не Трампу

12:15

В Муезерском районе сгорела квартира в жилом доме

11:50

Национальный проект по сохранению памятников деревянного зодчества предложили создать в Карелии

11:35

Новый жилой дом «Аристократ» построен в центре Петрозаводска

11:25

В Олонецком районе завершают строительство амбулатории с дневным стационаром

11:15

Ремонт еще одного участка автодороги «Кола» – Калевала – Лонка» стартовал по поручению Артура Парфенчикова

11:00

В Госдуме предлагают ограничить число собак и кошек в квартире

10:50

Разлив нефтепродуктов произошел в Ладожском озере около Лахденпохьи

10:40

Ребёнок попал под колёса автомобиля в Петрозаводске

10:30

Петрозаводчанин стал чемпионом мира по каратэ

10:20

В правительстве пообещали не отменять режим самозанятых до 2028 года

10:10

В МВД Карелии рассказали, как удалось раскрыть убийство 21-летней давности

10:00

Петрозаводск вошёл в топ-10 городов России для трёхдневных поездок в октябре

09:45

Карьер «Шокшинский кварцит» подтвердил соответствие требованиям экологического законодательства

09:17

В России хотят запретить «страшные игрушки»

09:00

В Петрозаводске автобус на ходу потерял колесо

08:40

Правительство России сократило квоту на временное проживание для иностранцев

08:20

Названа самая востребованная сфера бизнеса в Петрозаводске

08:00

Старший инженер из Башкирии осужден в Карелии за коммерческий подкуп

07:20

Более 2800 человек лишились российского гражданства с 2023 года

07:00

Суд отказался списать с жителя Карелии кредит, якобы оформленный мошенниками

06:40

Жителя Карелии наказали за запрещенную символику в соцсети

00:10
Малолетние вандалы разгромили новую остановку на улице Правды в Петрозаводске
Сегодня 18:00 Происшествия
Поделиться

Компания подростков разбила стёкла нового остановочного павильона на Зареке.

фото: © телеграм-канал «Вкратце | Петрозаводск | Карелия»

Ночью с 10 на 11 октября компания из пятерых подростков разгромила остановку общественного транспорта на улице Правды в Петрозаводске. Об этом телеграм-каналу «Вкратце | Петрозаводск | Карелия» сообщил очевидец происшествия, запечатлевший действия мальчиков на видео. (Примечательно, что городские камеры наблюдения, установленные в этом районе, не позволяют просмотреть архив событий за минувшую ночь).

Малолетние разрушители несколько раз ударили по остановке ногами, разбив практически все стёкла. Акт вандализма сопровождался выкриками нецензурных выражений. Увидев приближение взрослого человека, дети убежали в неизвестном направлении.

Напомним, новый павильон на улице Правды был установлен 25 июля текущего года.

Обсудить (0) в ленту
Новый жилой дом «Аристократ» построен в центре Петрозаводска
10 октября, 11:25 Благоустройство
От журналиста до столяра: как «Винтажный цех» в Петрозаводске собрал людей разных профессий
Сегодня, 15:15 Общество
Два человека пострадали в массовом ДТП в Пряжинском районе
Сегодня, 15:00 Дорожная хроника
Жителям Карелии рассказали, когда выпадет снег
Сегодня, 08:00 Погода
Иконы в Москве, сруб в Кирове, фундамент в Кондопоге: названы предполагаемые сроки завершения строительства Успенской церкви
10 октября, 16:50 Культура
Тревоги, депрессия, усталость: в Минздраве Карелии рассказали, когда стоит обращаться к психологу

Во всемирный день психического здоровья медики развеяли мифы и ответили на самые важные вопросы на щепетильную тему.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение