Малолетних преступников в Карелии научили оказывать первую медицинскую помощь

Руководитель подростково-молодежного клуба «Богатырская застава» провел занятие с несовершеннолетними осужденными, сообщили в УФСИН Карелии.

С целью организации полезного досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, их разностороннего развития и предупреждения повторных правонарушений, сотрудники учреждения постоянно ведут поиск эффективных форм профилактической работы с данной категорией лиц.

Важным направлением является привлечение к воспитательному процессу специалистов молодежных общественных организаций. Так, в Детско-юношеском центре Петрозаводска состоялось профилактическое мероприятие для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Занятие провел руководитель подростково-молодежного клуба "Богатырская застава" Борис Мазаев. Слушателям рассказали о развитии волонтерства и добровольчества среди молодежи, о деятельности клуба «Богатырская застава» и народной дружины «Бузина».

Несовершеннолетним дали информацию о возможности поступления в ряды добровольцев. Кроме того, подросткам продемонстрировали способы оказания первой медицинской помощи, полезные навыки которыми должен обладать каждый волонтер.

Подобные мероприятия направлены на всестороннее развитие несовершеннолетних осужденных и являются эффективным способом профилактики совершения повторных преступлений.