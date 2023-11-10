Малолетний закладчик в Петрозаводске попался в объятия закона

Подростка подозревают в хранении и попытке продать партию зелья.

Сотрудники Следкома Карелии расследуют уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. По версии следствия, в сентябре он в интернете договорился с неизвестными за вознаграждение продать партию наркотика.



После ему передали информацию о тайниках в Петрозаводске. Наркотики массой не менее 3,91 грамма, злоумышленник расфасовал в свертки по одной условной дозе и разместил в тайниках.



Во время задержания и личного досмотра у него изъяли зелье, которое он купил и хранил для себя.



«Следователям предстоит выяснить источник появления наркотиков на территории города и не допустить совершения аналогичных преступлений», — говорится в пресс-релизе СКР по РК.



Подростку грозит от 10 до 20 лет колонии.