Малолетним правонарушителям в Карелии рассказали, как вести себя собеседовании, чтобы взяли на работу

Для подростков, которые состоят на учете в уголовно–исполнительной инспекции провели профориентационное занятие, сообщили в УФСИН Карелии.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Карелия совместно с социальным работником Центра занятости населения Петрозаводска встретились с подростками, состоящими на учете в УИИ, чтобы помочь им в профессиональном самоопределении личности.

В рамках профориентационного мероприятия до ребят довели информацию, касающуюся получения среднего специального и высшего образования, озвучили перечень наиболее востребованных на рынке труда профессий, при освоении которых потенциал карьерного роста и заработка крайне высок.

Кроме того, специалист на практике показала несовершеннолетним, как составить резюме, которое даст преимущества при трудоустройстве на работу, а затем рассказала, как правильно вести себя на собеседовании.

Подростки также смогли задать интересующие их вопросы, получив на них развернутые ответы.

Психологи ведомства отметили, что мероприятия подобного плана необходимо как можно чаще проводить именно в подростковом возрасте, так как чем раньше у детей начнется профессиональное развитие, тем в большей степени можно прогнозировать их психологическое благополучие, удовлетворенность жизнью и личностный рост.