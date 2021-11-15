Малолетним преступникам в Карелии бесплатно оказали юридическую помощь

Несовершеннолетним, содержащимся в СИЗО-2, оказали бесплатную юридическую помощь, сообщили в УФСИН Карелии.

В преддверии 20 ноября — Всероссийского дня правовой помощи детям, а также в рамках оказания бесплатной юридической помощи несовершеннолетним лицам, содержащимся в учреждении, следственный изолятор №2 посетила представитель Государственного юридического бюро по Республике Карелия Наталья Коновалова.

Сотрудником юридического бюро всем несовершеннолетним была оказана квалифицированная помощь в решении возникших вопросов.