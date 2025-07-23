Малолитражка улетела в кювет на севере Карелии

Женщину за рулем Daewoo Matiz госпитализировали после ДТП в Калевальском районе.
Автомобиль Daewoo Matiz опрокинулся сегодня, 28 июля, на дороге Кемь-Лонка в Калевальском районе. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.
Малолитражка вылетела в кювет в 20 километрах от поселка Калевала. Женщину-водителя забрали прибывшие на место аварии врачи.
Пожарные осмотрели место происшествия на предмет разлива топлива и отключили аккумулятор.
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