Малолитражка улетела в кювет на севере Карелии

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Женщину за рулем Daewoo Matiz госпитализировали после ДТП в Калевальском районе.

Автомобиль Daewoo Matiz опрокинулся сегодня, 28 июля, на дороге Кемь-Лонка в Калевальском районе. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Малолитражка вылетела в кювет в 20 километрах от поселка Калевала. Женщину-водителя забрали прибывшие на место аварии врачи.

Пожарные осмотрели место происшествия на предмет разлива топлива и отключили аккумулятор.