Малолитражка в городе горняков в Карелии сбила сразу двух пешеходов

В Костомукше мужчина с женщиной попали под колеса автомобиля, когда переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 17 ноября, в 20.15 в Костомукше водитель автомобиля Daewoo Matiz при проезде перекрестка, регулируемого светофором, выполняя поворот на дополнительный сигнал секции, не уступил дорогу пешеходам, совершив на них наезд.

В результате происшествия травмированы два пешехода — 55-летняя женщина и 56-летний мужчина. Пострадавшим оказана медицинская помощь.