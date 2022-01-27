890x80
Реклама
Николай Патрушев и Артур Парфенчиков дали старт модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода 19
27.01.2022 16:19
В Петрозаводске пожилая супружеская пара скончалась от коронавируса в один день
Сегодня 10:44
Кассационный суд отменил приговор фигурантам дела о взятках в Госкомимущества Карелии 5
27.01.2022 17:00

Малому и среднему бизнесу в Карелии предписано вакцинировать более 80% работников в обмен на господдержку

Новости. Экономика
13:41, 28 Января 2022
фото: коллаж: © Министерстро здравоохранения Карелия, © Архив EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Новости партнеров

Получение паспорта коллективного иммунитета, для которого необходимо вакцинировать более 80% работников, стало обязательным условием для малого и среднего бизнеса в Карелии, если он хочет получать государственную поддержку.

Об этом сообщил министер экономического развития республики Олег Ермолаев.

«С текущего года наличие паспорта является обязательным требованием для субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей финансовой поддержки» — сказал Ермолаев, чьи слова цитирует пресс-служба министерства.

Так же он отметил, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие паспорт коллективного иммунитета, не обязаны требовать QR-код у посетителей. Если в будущем появятся новые ограничения, то такие предприятия смогут рассчитывать на «некоторые послабления», добавил министр.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Экспeрд
2022-01-28 14:59:29
торговец штанами с трактирщиком первыми прибегут.
Изя
2022-01-28 14:29:59
Ещё с вакциной не понятно , что она лечит или калечит , и тут опять , впадение в маразм )) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 14:26
Обществоведение
Иди ты...в цифру!
Почему в «цифровую эпоху» в 30 километрах от Петрозаводска нет сотовой связи и интернета, и что собираются делать власти и бизнес?
Край лесов, озер и волокиты 3
Сегодня 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Леонид Белуга: «Мы – простые люди» 30
27.01.2022 09:00
Советская мода на подиуме и в жизни 7
25.01.2022 14:29
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 19
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 10
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»