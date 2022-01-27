Малому и среднему бизнесу в Карелии предписано вакцинировать более 80% работников в обмен на господдержку

Получение паспорта коллективного иммунитета, для которого необходимо вакцинировать более 80% работников, стало обязательным условием для малого и среднего бизнеса в Карелии, если он хочет получать государственную поддержку.

Об этом сообщил министер экономического развития республики Олег Ермолаев.

«С текущего года наличие паспорта является обязательным требованием для субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей финансовой поддержки» — сказал Ермолаев, чьи слова цитирует пресс-служба министерства.

Так же он отметил, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие паспорт коллективного иммунитета, не обязаны требовать QR-код у посетителей. Если в будущем появятся новые ограничения, то такие предприятия смогут рассчитывать на «некоторые послабления», добавил министр.