Малообеспеченные семьи в Петрозаводске просят подарить им шампунь, зубную пасту и порошок

В социальном центре «Попечение» собирают бытовую химию для малообеспеченных семей.

В паблике социального центра «Попечение» сообщается, что второй по популярности запрос от малообеспеченных семей и граждан в трудной жизненной ситуации это — бытовая химия.

Чем можно помочь:

— Мыло туалетное, жидкое мыло

— Шампунь

— Зубные щётки и пасты, том числе детские

— Гель для душа

— Средства для бритья

— Мочалки

— Средства гигиены для женщин

— Памперсы для детей разных размеров

— Средство для мытья посуды

— Стиральный порошок (автомат)

— Средства для уборки («Доместос», «Пемолюкс» и т. д.)

Если вы можете помочь, то принести все можно по адресу: Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины, с 10 до 13 ежедневно.