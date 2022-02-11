Малообеспеченные семьи в Петрозаводске просят подарить им шампунь, зубную пасту и порошок

В социальном центре «Попечение» собирают бытовую химию для малообеспеченных семей.
В паблике социального центра «Попечение» сообщается, что второй по популярности запрос от малообеспеченных семей и граждан в трудной жизненной ситуации это — бытовая химия.
Чем можно помочь:
— Мыло туалетное, жидкое мыло
— Шампунь
— Зубные щётки и пасты, том числе детские
— Гель для душа
— Средства для бритья
— Мочалки
— Средства гигиены для женщин
— Памперсы для детей разных размеров
— Средство для мытья посуды
— Стиральный порошок (автомат)
— Средства для уборки («Доместос», «Пемолюкс» и т. д.)
Если вы можете помочь, то принести все можно по адресу: Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины, с 10 до 13 ежедневно.
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