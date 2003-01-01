Малооблачно и до +24 °C ожидается в Карелии 14 августа

В республиканском гидрометцентре рассказали о погоде на четверг.
Август продолжает радовать жителей и гостей Карелии теплом, сообщили в региональном гидрометцентре.
— Ночью температура воздуха опустится до +11, +13 °C, в дневные часы ожидается потепление до +22, +24 °C, — поделились синоптики.
Несмотря на облачную погоду, вероятность осадков будет по-прежнему невелика, а умеренный северо-западный ветер принесёт в республику приятную прохладу, свойственную последнему месяцу лета.
Напомним, с 12 августа в отдельных районах Карелии продолжит действовать высокий класс пожарной опасности.