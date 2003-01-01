Малые населенные пункты Карелии подключили к 4G Билайна

Билайн расширил покрытие мобильного интернета на 8 поселков и деревень Карелии

Сотовый оператор Билайн обеспечил 8 малых населенных пунктов Карелии связью 4G. Мобильный интернет в деревнях и селах, где проживает менее 500 человек, появился в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), реализованного по инициативе Минцифры России.

В Карелии это населенные пункты Суоеки и Гумарино Суорявского района, Чернореченский, Онежский, Колово Пудожского района, Куусиниеми Калевальского района, Авнепорог Кемского района и Виданы Пряжинского района. В этих деревнях и поселках проживает менее 500 человек.

Новые базовые станции оператора обеспечат абонентам из сельской местности быструю загрузку больших файлов, просмотр видео и прослушивание музыки без задержек, качественную картинку и голос в видеозвонках, а также удобное использование необходимых цифровых сервисов, таких как госуслуги и онлайн-банки.

Анна Филиппова, директор Петрозаводского отделения Билайна:

«Для жителей малых населенных пунктов мобильный интернет сегодня становится таким же необходимым, как дороги или электричество. Новые базовые станции помогут людям оставаться на связи с близкими, работать и учиться онлайн, пользоваться государственными и банковскими сервисами без поездок в районные центры. Мы продолжаем активно развивать сеть, чтобы возможности цифрового мира были доступны жителям Карелии независимо от того, где они живут».

С начала 2025 года Билайн расширил 4G-покрытие на 24 малых населенных пункта Республики Карелии по программе У. Н. Оператор продолжит увеличивать свое присутствие в регионе как установкой нового оборудования, так и модернизацией уже существующего. Построенные базовые станции предоставляют современную мобильную связь с использованием технологии VoLTE («Голос через LTE»), которая обеспечивает высокое качество голоса в звонке и также позволяет пользоваться 4G во время разговора.

Голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов.

Напомним, для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне Билайна.