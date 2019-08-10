"Малый бизнес постепенно деградирует как класс", признался бывший вице-премьер правительства Карелии

Бывший вице-премьер правительства Карелии Юрий Савельев рассказал, кто такие "бизнес-цыгане" и почему в регионах фактически отсутствуют самостоятельные бизнес-структуры.

- Анализируя ситуацию в сфере бизнес-образования и поддержки предпринимательства, прихожу к неутешительным выводам, - признался Савельев. - В стране фактически нет конкурентоспособного практико-ориентированного бизнес-образования, а в школах не прививаются даже базовые предпринимательские и экономические знания и навыки.

Меры поддержки часто концентрируются на воспроизводстве чужих бизнес-моделей. Например, на распространении франшиз, а не поддержке лидерских и самостоятельных бизнес-проектов.

Поддержка государственными институтами подобной модели способствует лишь усилению концентрации денег и управленческих компетенций в федеральном центре и крупных городах.

Отсутствуют элементарные экономические знания и навыки предпринимательской деятельности у молодежи. А складывающийся негативный образ предпринимателя, как потенциального нарушителя закона отбивает желание к открытию собственного бизнеса.

О чем еще расскзал бывший вице-премьер правительства Карелии Юрий Савельев, читайте здесь.