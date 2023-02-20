Малый и средний бизнес в Карелии начали восстанавливать спрос на персонал

По итогам 2022 года малый и средний бизнес в Карелии увеличили спрос на персонал по сравнению с предыдущим периодом.

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в малом и среднем бизнесе (МСБ) Карелии. Был отмечен прирост спроса на персонал и числа вакансий. Работодатели из сферы МСБ опубликовали более 8 000 вакансий в 2022 году — на 3% больше, чем за весь 2021.

При этом на долю микробизнеса пришлось не менее 14% вакансий от всего объема на рынке. На средний бизнес пришлось от 6 до 10% вакансий, на малый — 29%.

Микробизнес больше всего нуждается в представителях производственной сферы, малый бизнес — обслуживающего персонала, средний бизнес — в работниках транспортной сферы.