Малыш родился в пункте скорой помощи в Приладожье Карелии

Экстремальные роды приняли в отделении скорой медицинской помощи районной больницы в Лахденпохье.

Главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов во время обхода в акушерском отделении узнал от роженицы о том, как ее малыш появился на свет в отделении скорой медицинской помощи районной больницы Лахденпохьи. Будущая мама вместе с супругом приехала в отделение в ожидании появления на свет ребенка, у которого было совершенно другое мнение на этот счет. Родовая деятельность оказалась стремительной.

«Роды вне родильного отделения — это всегда экстремально. После телефонного звонка, на помощь незамедлительно поспешила акушерка женской консультации Лахденпохья Инга Николаевна Калабина. Благодаря умелым, заботливым и надежным рукам Инги Николаевны, через 30 минут после поступления роженицы в пункте скорой помощи Лахденпохья, на свет благополучно появился новорождённый мальчик. Вместе с Ингой Калабиной роды принимали фельдшер Татьяна Ивановна Атрощенко и медицинская сестра Наталья Александровна Смирнова. Малыш родился здоровым, весом 3500 г и ростом 54 см. Мама с новорождённым сыном в сопровождении медиков были доставлены в акушерское отделение Сортавальской ЦРБ», — пишет Романов на своей странице в соцсети.

Главный врач Сортавальской ЦРБ назвал Ингу Калабину, которая свою трудовую деятельность начала в родильном отделении Лахденпохской районной больницы, где на протяжении 13 лет помогала появляться на свет малышам, настоящим героем своей профессии. Стремительные роды в ее практике редки, но иногда встречаются. Около трех лет назад она также успешно приняла роды и помогла появиться на свет новой жизни, а женщине — стать мамой в третий раз.

«Об этой истории, возможно, мы могли бы и не узнать, но во время обхода в акушерском отделении, счастливая мама об этом рассказала нам. Скромность нашей коллеги по-настоящему её украшает. В минувшую пятницу поблагодарил Ингу Николаевну за профессионализм, проявленный при оказании экстренной медицинской помощи. Восхищаться медиком, искренне влюбленным в свое дело и без остатка отдающего себя профессии на протяжении долгих лет, можно бесконечно!», — пишет Александр Романов.