Малыша, родившегося с осложнениями, вернули в семью после шести месяцев реабилитации в Петрозаводске

Мария Львова подвела итоги года и отметила, что несколько дней проводила инспекцию в Петрозаводске.

Полугодовалого Богдана забрали мать и отец спустя шести месяцев реабилитации. Об этом сообщила на своей странице уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Сегодня забирать домой полугодовалого Богдана пришли мама, папа и старший братик. Малыш родился со множественными проблемами со здоровьем. Он принимает пищу через зонд и находится в гипсе после операции. Родители поместили малыша на полгода в дом ребёнка. За это время вместе с профессионалами освоили особенности ухода за мальчиком и теперь получают консультации в центре ранней помощи», — рассказала Мария Львова-Белова.





По ее словам, мама Богдана при поддержке специалистов прошла курс реабилитации от зависимости. Ей удалось сменить общежитие на благоустроенную квартиру. Теперь ребенок находится в комфортных условиях, окружен любовью и вниманием.



«Во второй половине дня навестила семью уже дома — привезли в подарок пеленальный комод и детскую кроватку. Поздравила с наступающим Новым годом — остаёмся на связи, договорились с коллегами в регионе о дальнейшей поддержке семьи», — сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка.

Кроме того, Мария Львова подвела итоги года и отметила, что несколько дней проводила инспекцию в Петрозаводске. Она обратила внимание коллег на то, как выстрена профилактическая работа с алко- и наркозависимыми семьями в регионе.

«Понятно, что сейчас внимание всех приковано к учреждениям, детям, которые находятся в этих учреждениях. Но если профилактика у нас не выстроена, тогда все это не имеет смысла. Если вы не сформировали алгоритм действия в случаях, когда семья алко- и наркозависимая, если вы не привлекаете некоммерческие организации к помощи семьям. Если вы не сформировали ресурсную карту, которая помогает семьям с детьми. Тогда, после того, как ребенок попадет в семью, она не получит необходимой помощи, необходимого сопровождения. А для нас это самое главное. Ведь все мы с вами работаем на то, чтобы семьи становились успешными, устойчивыми, а родители могли воспитывать своих детей», — сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.