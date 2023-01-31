Малыша, родившегося с весом 1250 граммов, спасли врачи Перинатального центра Карелии

Врачи Перинатального центра Карелии выполнили сложнейшую операцию для спасения жизни недоношенного ребенка, появившегося на свет раньше срока и с весом 1250 граммов.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о спасении недоношенного младенца.

«Эндоскопическую нейрохирургическую операцию новорожденному сегодня впервые провели в Республиканском перинатальном центре, — сообщил Михаил Охлопков. — Нейрохирург Республиканской больницы им. В. А. Баранова Дмитрий Тарасов, анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Максим Ткачук, операционная медицинская сестра Марина Стрельцова с помощью малотравматичных эндоскопических технологий прооперировали малыша с гидроцефалией».

По словам министра, раньше для таких оперативных вмешательств пациенты направлялись в федеральные клиники за пределы Карелии, а сегодня сложнейшие операции выполняют наши врачи.

"В связи с тем, что Ванечка очень рано, на 27 неделе беременности, появился на свет, у него проявились практически все осложнения, связанные с глубокой недоношенностью: проблемы с дыханием, внутричерепные кровоизлияния… При рождении вес мальчика составлял всего 1250 граммов. Он был немедленно помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Специалисты почти три месяца выхаживали его. Сейчас ребенок весит уже более 4 кг", - написал Михаил Охлопков.

Последствия осложнений потребовали нейрохирургического вмешательства, что и было сделано.

После проведенной операции состояние малыша стабильное.

Маленькому пациенту все желают скорейшего выздоровления!