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Малышева назвала продукты, вызывающие потерю памяти и болезни мозга

Новости. Общество
19:10, 28 Января 2021
фото: Лилия Шарловская
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Врач и телеведущая Елена Малышева назвала две категории продуктов, которые могут вызывать проблемы с памятью и провоцировать развитие болезни Альцгеймера.

К первой группе она отнесла содержащие большое количество холестерина свинину, сливки и сливочное масло. Эксперт отметила, что их частое употребление и добавление при готовке может стать причиной прогрессирующего ухудшения памяти.

Во вторую категорию Малышева включила богатые медью продукты, такие как печень, почки и сердце, а также кешью. 

"Если память ухудшается, они не для вас", — предупредила медик в эфире программы "Жить здорово!", сообщает РИА Новости.

Для сохранения когнитивных функций она посоветовала есть продукты с высоким содержанием витамина D и E: масло зародышей пшеницы и подсолнечное, печень трески, а также рыбу северных морей.

Как напомнила Малышева, по показаниям врача минимизировать негативное влияние холестерина можно, принимая статины, блокирующие его выработку в печени.

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Комментарии

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