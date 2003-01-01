Пациенты Республиканского перинатального центра жалуются на отсутствие горячей воды

Матери и новорождённые дети вторые сутки замерзают без горячего водоснабжения.

В Республиканском перинатальном центре им. К. А. Гуткина вторые сутки отсутствует горячая вода, сообщили подписчики группы «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

— Сначала воды не было совсем, а сейчас нет горячей. Ни матерям, ни детям не помыться. Ещё и в палатах очень холодно, малыши под тремя одеялами спят. Как в таких условиях можно осуществлять медицинскую деятельность — непонятно, — написали пользователи.

Представители учреждения пока что никак не комментировали сложившуюся ситуацию.