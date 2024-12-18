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«Мама не вернется»: в ТРК по соседству с Карелией оставили младенца с запиской

Новости. Общество
19:25, 19 Декабря 2024
фото: Тг-канал "Нетипичный Питер"

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В Санкт-Петербурге в торговом центре было найдено автокресло с малышом.

Автокресло с младенцем нашли в Санкт-Петербурге в торговом комплексе на Тепловозной улице накануне днем. Как сообщила «Фонтанка», неизвестная женщина привезла коляску в торговый комплекс и ушла, оставив рядом с младенцем записку: «Мама не вернется. Позаботьтесь о нем».

Ребенка нашел персонал ТРК. Сотрудники экстренных служб прибыли на место, малыша забрали в больницу. По данным медиков, он находится в удовлетворительном состоянии.

Позже нашлась и мама ребенка. Как выяснилось, женщина сама вызвала «Скорую», а затем наблюдала издалека, как ребенка забирают в больницу. В отдел ее вначале вызвали, как свидетеля.

Женщина замужем, имеет работу и вместе с супругом воспитывает старшего ребенка. По предварительной информации, у мамы малыша началась жесткая послеродовая депрессия. За ней приехал муж, которому она рассказала о произошедшем. В отделе полиции женщина объяснила, что никуда не обращалась за помощью. Отец малыша позже заявил, что сын вернется домой

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