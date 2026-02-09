Мама пропавшей прихожанки на Валааме рассказала о её последних сообщениях

Мать 36-летней Натальи Простаковой, пропавшей 2 февраля на острове Валаам в Карелии, рассказала , что в последнюю ночь дочь писала ей о пятидневной бессоннице и задавала вопрос: «Мама, на тебе что, проклятье?»

Наталья Простакова, уроженка посёлка Рефтинского Свердловской области, уехала на Валаам осенью 2025 года, пережив тяжелый период после расставания с мужчиной. Её мама рассказала изданию Е1.ру, что женщина «потерялась в жизни» и искала себя, побывав в нескольких монастырях, прежде чем отправиться волонтёром в Карелию.



2 февраля, после службы в монастыре, женщина пропала. Её сумочка с документами осталась в келье.

В ночь на 2 февраля, сообщает издание, Простакова писала своей маме, что у нее бессонница уже пять дней и спрашивала: «Мама, на тебе что, проклятье?».

Поисковые операции с использованием БПЛА и прочесыванием местности, как сообщили «Столице на Онего» в отряде «Лиза Алерт», организованные МВД, МЧС и отрядом, не обнаружили следов. Одна из основных рабочих версий — провал под лёд.



— Я не знаю, что случилось, похитил, что ли, ее кто-то… Люди на службе заметили, что состояние у нее было нестабильное. Ну так вы остановите человека, поговорите… Но никто внимания не обратил или не захотел обращать, — приводит издание слова мамы Натальи Татьяны Ивановны.

Она также рассказала, что уговаривала дочь вернуться домой в Екатеринбург, но та несколько раз откладывала отъезд.

По словам Татьяны Ивановны, 23 года назад в ДТП погибла ее старшая дочь. Женщина сама воспитывает внучку.

— У меня никого родни-то больше нет. Никого больше не осталось. Только они вдвоем, — поделилась Татьяна Ивановна с журналистами.

Наталья имела два высших образования, ранее работала мастером по маникюру, владея собственным кабинетом в центре Екатеринбурга. После расставания с молодым человеком и сильных переживаний женщина стала глубоко религиозной: сначала была на Ганиной яме, затем в Среднеуральском монастыре, после чего в Дивеево уехала и жила там некоторое время.

Затем уехала волонтером в Валаам.

Ранее мы сообщали, что на острове Валаам продолжаются поиски пропавшей молодой женщины.