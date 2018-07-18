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Новости. Культура
19:40, 18 Июля 2018
фото: kino.prim.land

"Мама родная, откуда все это?": актриса Елена Яковлева раскритиковала Ольгу Бузову и Глюкозу

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В рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске" Елена Яковлева поделилась с журналистами своим взглядом на современный шоу-бизнес.

Об этом пишет kino.mail.ru.

Актриса раскритиковала молодых звезд, которые, по ее мнению, занимаются не своим делом. Ее слова приводит агентство Intermedia.

"Извините меня, но я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. В последнее время я вижу часто Глюкозу на экране. Если я с ней встречусь, я ей скажу, что играет она плохо. Уже и она стала актрисой, и все сейчас поголовно — актеры. А я тогда кто?" – отметила Елена Яковлева.

"Если потренироваться, я с микрофоном тоже могу выйти на сцену и неплохо спеть. Если уж Бузова поет, то и я тогда могу спеть. Много самодеятельности, и много непрофессиональных людей хотят заниматься этим без должной подготовки!" – добавила она.

Коснувшись темы профессионального поведения артиста, Елена Яковлева рассказала, как ведут себя настоящие актеры на съемках:

"Со мной были на одной съемочной площадке настоящие "монстры": Юра Богатырев, Ефремов, Смоктуновский и другие величайшие люди. Хоть бы у одного из этих артистов был какой-нибудь всплеск, скандал — ни разу не было! Ни каприза, ни скандала — ничего. И я, когда смотрю на нынешних звезд, думаю: "Мама родная, откуда все это?"

"Я благодарна моим учителям, которые мне показали, как нужно вести себя на площадке, как надо работать. Не просить воду особенную, отдельные вагончики, а именно работать", - заключила она.

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Комментарии

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sherhan2
2018-07-18 19:56:34
И ведь не заикнулась даже про звание "звезды". А вот эти звездюки и звездушки очень много о себе возомнили.При помощи всяких там компьютерных программ,думают,стали кумирами народа? Бездари.В топку.
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