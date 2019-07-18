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Новости. Общество
19:40, 18 Июля 2019
фото: instagram.com/ververa/

Мама Веры Брежневой в свои 67 затмила красотой звездную дочь

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Певица опубликовала фото 67-летней мамы Тамары Галушки, которое восхитило ее поклонников.

"Сейчас активно набирает обороты приложение, где можно состарить или омолодить лицо. И все это снова нечто виртуальное. А на этом фото — то, как я хотела бы выглядеть в будущем. Надеюсь, так и будет", - написала Вера Брежнева.

"Это моя любимая мама. Мама четверых детей. Бабушка семи внуков. Которая проработала уборщицей на химическом заводе 25 лет. Сейчас маме 67. И самое главное, чего мне хочется, — это чтобы у меня было такое состояние души, которое будет в любом возрасте украшать меня с любым количеством морщин", — добавила Брежнева.


instagram.com

Подписчики Веры восхитились внешним видом ее мамы и отметили, что Тамара Витальевна затмила по красоте даже свою звездную 37-летнюю дочь, пишет lady.

"Мамочка прекрасна", "Потрясающие гены", "Какая молодая мама", "Мама невероятно красива и харизматична, и совсем не на 67", "Вера, простите, но она прекрасней, чем вы", — написали пользователи сети.

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