Мама-зайчиха и маленький ушастик прогулялись по лесной дороге на севере Карелии (ВИДЕО)

Одна из видеокамер заповедника «Костомукшский» зафиксировала зайцев на прогулке.

В паблике заповедника «Костомукшский» опубликовано видео с двумя ушастыми.

«В этом году в объективы видеоловушек не раз попадались зайцы. Мы наблюдали, как постепенно они меняют цвет с белого на серый, как носятся друг за другом и купаются в дорожной пыли», – говорится в сообщении паблика.

«Хотим поделиться кадрами прогулки мамы-зайчихи и зайчонка», – написали затем в соцсети.

Шустрый маленький ушастик привлекает к себе внимание. В паблике это тоже отметили: «Смотрите, какой он резвый».

Ранее мы писали о медведях, которые любят чесать спину у «чесального» дерева в этом же заповеднике.