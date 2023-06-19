Мамы и папы будущих первоклассников Петрозаводска узнают все об учебе в городе

Специалисты управления образования ответят на все интересующие родителей вопросы, уточняет администрация карельской столицы.

Вчера, 19 июня, начала работать горячая линия для родителей будущих первоклассников. Получить консультацию можно по номеру телефона 77-04-53 в будни с 9.00 до 16.30 (перерыв на обед — с 13.00 до 13.30).

Администрация Петрозаводска рекомендует родителям как можно быстрее определиться с выбором школы и принести в образовательное учреждение оригиналы документов.

В мэрии на помнили, что граждане, проживающие на территории, закрепленной за образовательным учреждением, подают заявления по 30 июня, а граждане, не проживающие на закрепленных территориях, — с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.