Мамы-предприниматели в Карелии разыграют грант

В республике состоится бизнес-тренинг "Мама-предприниматель", победитель которого получит денежный грант.

В Петрозаводске в июле стартует федеральный образовательный проект "Мама-предприниматель", сообщает Корпорация развития Карелии.

Согласно условиям проекта, женщины смогут бесплатно пройти обучение и поучаствовать в итоговом конкурсе. Победитель конкурса получит грант 100 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда "В ответе за будущее".

Подробнее о том, как выиграть грант, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".