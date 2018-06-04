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Новости. Общество
10:59, 04 Июня 2018

Мамы-предприниматели в Карелии разыграют грант

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В республике состоится бизнес-тренинг "Мама-предприниматель", победитель которого получит денежный грант.

В Петрозаводске в июле стартует федеральный образовательный проект "Мама-предприниматель", сообщает Корпорация развития Карелии.

Согласно условиям проекта, женщины смогут бесплатно пройти обучение и поучаствовать в итоговом конкурсе. Победитель конкурса получит грант 100 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда "В ответе за будущее".

Подробнее о том, как выиграть грант, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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