Мандарины, чай, рукавицы: как порадовать бездомных, рассказали в центре «Попечение»

Социальный центр «Попечение» проводит благотворительную рождественскую акцию для бездомных.

Акция называется «Мандариновое настроение». Ее цель — собрать продукты и вещи для праздничного обеда бездомных людей.

— Друзья, множество людей в мире оказались на улице как по слабости характера, так и по трагическому стечению обстоятельств. Мы не можем помочь всем бедолагам мира, у которых нет дома, однако, мы можем помочь тем, кто каждое воскресенье с надеждой приходит получить горячий обед к храму Святой Екатерины. Подарить им частицу своего тепла, тоненкую ниточку надежды или хотя бы мандариновое настроение, — написали организаторы.

До 12.00 11 января, можно принести мандарины, сладости, чай пакетированный, печенье, пирожки и т.д. Также очень нужны рукавицы, желательно не маленьких размеров.

Принести вашу помощь можно ежедневно с 10 до 13 по адресу Вольная, 1. Ранее центр «Попечение» проводил акцию по сбору подарков для многодетных семей.