Манекен и очки виртуальной реальности купили для музея на севере Карелии

Музей «Беломорские петроглифы» получил новое экспозиционное оборудование, сообщили в правительстве Карелии

Современное оборудование установили в здании музея и павильоне «Бесовы следки». Как считают в правительстве республики, новинки помогут посетителям самостоятельно познакомиться с различными аспектами поморского быта, культуры, истории поморских поселений, города Беломорска и истории строительства ББК.

За счет федеральных средств учреждение получило новые витрины, стенды, подиумы, мобильный стенд «Интерактивная карта Беломорско-Балтийского канала», лайтбоксы, манекен, разноуровневые полки для экспонатов. Также куплены очки виртуальной реальности, подвесное кресло для просмотра VR-тура, экспозицию «Таймлайн», пуфы, интерактивные панели и программное обеспечение.

Гости павильона могут познакомиться с историей открытия петроглифов Карелии, оценить мир образов наскального искусства, технику их исполнения, сформировать представление о жизни и занятиях представителей исчезнувшей цивилизации Северной Фенноскандии. В кинотеатре можно посмотреть фильм о петроглифах Белого моря и Онежского озера, а в мастерской сделать копии – «протирки» петроглифов с интерактивной доски.

Напомним, благодаря нацпроекту «Культура» в этом году еще три карельских музея, в Кеми, Олонце и поселке Куркиеки, улучшили свое оснащение.