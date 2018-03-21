Манин стал первым замминистра национальной и региональной политики Карелии

Андрей Манин, который ранее возглавил Миннац республики, после увольнения вернулся на прежнее место работы в другой должности.

"Андрей Александрович назначен первым заместителем министра национальной и региональной политики Республики Карелия", - рассказали "Столице на Онего" в ведомстве.

Напомним, в сентябре 2017 года на должность министра был назначен бывший сотрудник МВД Карелии Сергей Киселев, а Андрей Манин потерял этот пост.

Андрей Манин родился 21 июня 1956 года. Имеет высшее образование; работал учителем иностранного языка в Олонецкой средней школе, служил в рядах Вооруженных сил, возглавлял районный комитет комсомола, был директором частного предприятия. С 1994 года работает на различных должностях во властных структурах. В частности, был заместителем руководителя администрации главы республики, председателем государственного комитета по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, представителем главы республики в Законодательном собрании. Женат, имеет сына.