«Марафон ползунков» и «Парад колясок» пройдут в Петрозаводске

На стадионе «Спартак» состоится летняя детская олимпиада «Маленький чемпион».

В воскресенье, 19 июня, на стадионе «Спартак» ждут семьи с детьми в возрасте от шести месяцев до 10 лет. Юным спортсменам предлагают побороться за медали летней детской олимпиады «Маленький чемпион». Об этом рассказали в администрации города.

В программе мероприятия: «Марафон ползунков», «Забег ходунков», полоса препятствий «Семейный форсаж», «Подъем скалолазов», «Футбольные старты» и «Велодром».

Ежегодный семейный праздник проводит АНО «Поколение Будущего» при содействии Центра спортивной подготовки республики. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 17 июня (до 19.00).

Помимо соревнований, в рамках мероприятия пройдет традиционный костюмированный «Парад колясок».

Участие в мероприятие бесплатное. Вход для зрителей свободный.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.