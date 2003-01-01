«Марафон ползунков» и «Забег ходунков» стартуют в Пудоже

Самых юных жителей Пудожа приглашают побороться за звание чемпиона районной Детской олимпиады.

25 октября в 10:00 в стенах Пудожского дома культуры стартует IV Детская олимпиада «Маленький чемпион», к участию в которой приглашаются дети в возрасте от 6 месяцев до 11 лет включительно, сообщили в АНО «Центр организации мероприятий «Поколение будущего».— В этом году программа Олимпиады будет включать в себя четыре вида соревнований: «Марафон ползунков» — соревнование по ползанию на скорость для детей от 6 до 11 месяцев, «Забег ходунков» — состязание по ходьбе/бегу на скорость для детей от 10 месяцев до 2 лет и 11 месяцев, «Полосу препятствий» — соревнования по преодолению препятствий для детей от 3 до 7 лет в сопровождении одного родителя, а также новую дисциплину «Семейный забег» — прохождение полосы препятствий семьями с участием ребёнка от 8 до 11 лет и двумя взрослыми членами команды. Вместо одного из взрослых допускается участие ребёнка старше 14 лет, — рассказали там.

Победителей состязаний ожидают дипломы и памятные подарки.

Жителям Карелии, желающим принять участие в «Детской олимпиаде», необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. Запись будет открыта до 18:00 23 октября.

Организаторы также отметили, что в ноябре аналогичные соревнования пройдут в Беломорске, а в декабре — в Кондопоге.