"Мария" перекроет движение по ведущей в Карелию трассе

В понедельник, 10 июля, движение по федеральной трассе «Кола» остановится на сорок пять минут из-за разводки Ладожского моста.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что 10 июля с 15.00 до 15.45 разведут мост через Неву. Вверх по реке пройдет яхта «Мария».

Напомним, мост расположен на 40 километре автодороги Р-21 «Кола» рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.