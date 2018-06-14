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Новости. Общество
10:15, 14 Июня 2018

Марина Кабатюк вернулась на должность пресс-секретаря Артура Парфенчикова

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В четверг стало известно о кадровых назначениях в администрации главы Карелии.

"Марина Кабатюк имеет опыт работы в журналистике и уже исполняла обязанности пресс-секретаря главы. Диана Василевич, ранее работавшая пресс-секретарем, назначена помощником Артура Парфенчикова", - говорится в сообщении правительства РК.

"Осенью прошлого года мне пришлось уйти с должности пресс-секретаря – так сложились жизненные обстоятельства, - пояснила Кабатюк. – Родителям было необходимо мое присутствие и моя помощь, а рабочий график не позволял быть с ними. Я благодарна Артуру Олеговичу за то, что он дал мне возможность решить важные для семьи вопросы. Но уже тогда мы договорились, что как только ситуация изменится, вероятность возвращения возможна. И он свое слово сдержал – я возвращаюсь на работу на прежнюю должность".

"В силу того, что глава сейчас активно использует соцсети, расширился функционал по организации работы с обращениями граждан. Поэтому было принято решение разделить работу с официальными медиа, и работу по взаимодействию с гражданами в соцсетях. Соцсети сейчас превратились в огромную виртуальную приемную главы – там колоссальные объемы информации и обращений, и Диана Василевич как высококлассный профессионал будет координировать этот процесс. Естественно, мы будем работать в тесном взаимодействии", - добавила Кабатюк.

Она также сообщила, что уже написала заявление о выходе из состава Общественной палаты Карелии:

"Вступление в Общественную палату было исключительно моим решением. Напомню, что я не шла по списку главы. За мою кандидатуру голосовали депутаты Законодательного собрания Карелии. У меня было большое желание реализовать через палату два общественных проекта, в том числе хотелось возродить так называемый "Клуб редакторов", который в последний год сошел на нет. Надеюсь, у меня получится возродить клуб уже в должности пресс-секретаря."

По словам Марины Кабатюк, принцип максимальной открытости и взаимодействия со всеми без исключения СМИ по-прежнему останется главным в ее работе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-06-14 12:31:44
Был в РФ новый-старый президент. А теперь есть еще и новый-старый пресс-секретарь.))
Mike
2018-06-14 10:45:03
А сложные вопросы это переезд в новую квартиру?
Плейшнер
2018-06-14 10:28:58
Отдохнула уже бедолага , правильно , главное деньги зарабатывать , принципы не главное в журналисткой жизни .
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