Марина Кабатюк вернулась на должность пресс-секретаря Артура Парфенчикова

В четверг стало известно о кадровых назначениях в администрации главы Карелии.

"Марина Кабатюк имеет опыт работы в журналистике и уже исполняла обязанности пресс-секретаря главы. Диана Василевич, ранее работавшая пресс-секретарем, назначена помощником Артура Парфенчикова", - говорится в сообщении правительства РК.

"Осенью прошлого года мне пришлось уйти с должности пресс-секретаря – так сложились жизненные обстоятельства, - пояснила Кабатюк. – Родителям было необходимо мое присутствие и моя помощь, а рабочий график не позволял быть с ними. Я благодарна Артуру Олеговичу за то, что он дал мне возможность решить важные для семьи вопросы. Но уже тогда мы договорились, что как только ситуация изменится, вероятность возвращения возможна. И он свое слово сдержал – я возвращаюсь на работу на прежнюю должность".

"В силу того, что глава сейчас активно использует соцсети, расширился функционал по организации работы с обращениями граждан. Поэтому было принято решение разделить работу с официальными медиа, и работу по взаимодействию с гражданами в соцсетях. Соцсети сейчас превратились в огромную виртуальную приемную главы – там колоссальные объемы информации и обращений, и Диана Василевич как высококлассный профессионал будет координировать этот процесс. Естественно, мы будем работать в тесном взаимодействии", - добавила Кабатюк.

Она также сообщила, что уже написала заявление о выходе из состава Общественной палаты Карелии:

"Вступление в Общественную палату было исключительно моим решением. Напомню, что я не шла по списку главы. За мою кандидатуру голосовали депутаты Законодательного собрания Карелии. У меня было большое желание реализовать через палату два общественных проекта, в том числе хотелось возродить так называемый "Клуб редакторов", который в последний год сошел на нет. Надеюсь, у меня получится возродить клуб уже в должности пресс-секретаря."

По словам Марины Кабатюк, принцип максимальной открытости и взаимодействия со всеми без исключения СМИ по-прежнему останется главным в ее работе.