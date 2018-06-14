Марокканских болельщиков задержали на границе Карелии при попытке сбежать в Финляндию

В Лахденпохском районе в пограничной зоне были задержаны четыре гражданина Королевства Марокко, которые якобы прибыли в Москву на Чемпионат мира по футболу, сообщили в УФССП Карелии.

В районе поселка Кетроваара Лахденпохского района Карелии 8 июня в пограничной зоне были задержаны четыре гражданина Королевства Марокко, которые якобы прибыли в Москву на Чемпионат мира по футболу.

Для поездки в Россию иностранцы приобрели паспорта болельщиков, которые не требуют получения визы при въезде в Российскую Федерацию. Кроме того, у марокканцев были приобретены электронные билеты на матч Марокко — Иран.

Все иностранцы были задержаны пограничниками при попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации с Финляндией. Таким образом, марокканцы совершили административное правонарушение.

При рассмотрении дела в Лахденпохском районном суде РК с участием переводчика свою вину в совершении административного правонарушения марокканцы признали полностью и пояснили, что их конечной целью было не желание побывать на Чемпионате мира по футболу, а пересечение границы, чтобы оказаться на территории Финляндии.

В результате судья постановил — назначить наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей с административным принудительным выдворением за пределы России. Судебные препроводили нарушителей в Петрозаводск. В настоящее время иностранцы содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан МВД по РК.