Маршрут ладожской регаты впервые пройдет через поселок в Карелии

Маршрут регаты «Большая Ладога» пройдет через Салми в Карелии.

Спортивно-туристское водное событие станет частью фестиваля «Ладога фест 2025», сообщает ТАСС.

— Мы уже восемь лет подряд проводим самое большое туристское водное событие на Ладоге — регату «Большая Ладога». В этом году она впервые зайдет в Салми. Это совместный проект с комитетом по транспорту Ленинградской области, с Республикой Карелия, — рассказал один из ее организаторов, руководитель проектов Фонда Росконгресс Всеволод Шевелев.

Регата будет стартовать в этом году 10 августа из бухты Владимировская. Она пройдет через национальный парк «Ладожские шхеры», два дня постоит на Валааме, отдохнет и потом впервые придет в Салми. Для этого проведена серьезная подготовительная работа, потому что флот яхтенный туда никогда не заходил».

Финиш регаты состоится 15 августа в карельском городе Питкяранта.

«Ладога фест», в рамках которого пройдет регата, — это социально-экологический проект, который проводится с 2018 года. Среди его целей — привлечение внимания к экологии Ладожского озера, сохранение его экосистемы и биоразнообразия, предотвращение загрязнения окружающей среды и общее развитие инфраструктуры. В этом году столицей фестиваля является город Лодейное поле на северо-востоке Ленинградской области.