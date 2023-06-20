Маршрутчика, перевозившего ребенка на «торпеде» в Петрозаводске, накажут рублем

В Госавтоиснспекции столицы Карелии нашли шофера, перевозившего ребенка на «торпеде», сообщили в дорожной полиции города.
Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска нашли водителя маршрутного автобуса, который перевозил маленького пассажира прямо на «торпеде».
В отношении мужчины 1981 года рождения составили административный материал, шофер заплатит три тысячи рублей штрафа.
С водителем также поговорили о том, что ПДД надо соблюдать.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание