890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Участник страшного ДТП в Петрозаводске скончался в больнице 2
Сегодня 10:04
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Лососинке 2
15.06.2020 20:28
Более 120 человек грубо нарушили режим самоизоляции в Петрозаводске 4
Сегодня 08:55
Продажа поношенной шубы дорого обошлась жительнице Карелии
15.06.2020 18:00
В Петрозаводске начался ремонт моста через Неглинку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15.06.2020 15:17

Маршрутчики Петрозаводска продолжают нарушать эпидемиологические требования

Новости. Общество
13:04, 16 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Очередной рейд прошел сегодня на конечных остановочных пунктах на Кемской улице и улице Мелентьевой, сообщили в администрации Петрозаводска.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС инспектировали работу автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки по маршрутам № 9,10,12, 14,17.

Проверялось наличие при входе в салон антисептика и проведение обработки салонов (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) дезинфицирующими средствами.

Выявлено одно нарушение в автобусе маршрута № 10. В салоне не оборудовано место для обработки рук.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов общественного транспорта, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051. 

Ранее сообщалось, что автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими устроили женщины в Карелии на ремонтируемом участке трассы
12.06.2020, 09:12
За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай
09.06.2020, 06:40
Владимир Путин перечислил проблемы Карелии
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 1
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 9
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 10
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»