Маршрутчики Петрозаводска продолжают нарушать эпидемиологические требования

Очередной рейд прошел сегодня на конечных остановочных пунктах на Кемской улице и улице Мелентьевой, сообщили в администрации Петрозаводска.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС инспектировали работу автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки по маршрутам № 9,10,12, 14,17.

Проверялось наличие при входе в салон антисептика и проведение обработки салонов (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) дезинфицирующими средствами.

Выявлено одно нарушение в автобусе маршрута № 10. В салоне не оборудовано место для обработки рук.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов общественного транспорта, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.

Ранее сообщалось, что автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску.