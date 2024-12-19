«Маршрутка бизнес-класса»: жительнице Петрозаводска в автобусе пробили проезд на сумму более 5000 рублей

Об этом пассажирка сообщила в соцсети.

Жительница Петрозаводска пожаловалась на то, что оплатила проезд в маршрутке № 3 и увидела, что с ее карты списали 5050 рублей. Она ехала от проспекта Невского до Достоевского. Об этом она сообщила в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

«Причем я ехала на тройке, а в электронном чеке указан маршрут 2. Узнала у дежурного по городу перевозчика. Им оказалась ТК » Паллада«. Телефончик, адресок. Звоню: сброс через пару гудков. И так несколько раз. Я так конечно дело не оставлю. Но вот мне подумалось: а молодцы мужики… Деньги делают своему работодателю. Может тринадцатую зарплату получат. Это я заметила (тоже не сразу), так как на карте немного было и смс-оповещения подключены. А у кого нет смс и сумма поприличнее, так можно и не заметить или заметить не по горячим следам», — отметила горожанка.

Женщина призвала горожан обращать внимание на терминал и списанную сумму прямо в автобусе.