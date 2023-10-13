Маршрутный автобус сбил подростка на оживленном перекрестке в Петрозаводске

Пострадавшему на улице Лыжная 15-летнему подростку потребовалась медицинская помощь.
В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили об аварии, произошедшей на перекрестке улиц Лыжная и Ломоносова.
Маршрутный автобус ПАЗ, поворачивавший с улицы Ломоносова на Лыжную, сбил 15-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть.
В результате ДТП пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Инцидент произошел сегодня, 16 октября, в 8.03 утра. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее две иномарки сошлись в ДТП на Ключевой в Петрозаводске.
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