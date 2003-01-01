Маршруты четырех автобусов изменятся в Петрозаводске

Из-за ремонта проспекта в Петрозаводске изменятся маршруты четырех городских автобусов.

С 4 по 6 сентября изменится маршрут автобусов № 12, 17, 18, 26, сообщили в мэрии Петрозаводска. Неудобства связаны с ремонтом дороги.

В прямом направлении автобусы не будут заезжать с площади Кирова на проспект Карла Маркса, а будут двигаться по маршруту - ул. «Правды» – ул. Куйбышева – пр-кт Ленина. В обратном направлении маршрут не изменится. Для движения будет закрыта одна из полос, пояснили в мэрии.

Временные неудобства связаны с асфальтированием проспекта Карла Маркса.