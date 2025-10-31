Маршруты общественного транспорта изменятся в Петрозаводске

В День народного единства в столице Карелии изменятся схемы движения общественного транспорта.
4 ноября, в День народного единства, в Петрозаводске изменятся схемы движения троллейбусов № 1, № 3, № 4, № 7 и автобуса № 18, сообщили в администрации города.
Так, с 10:40 до 11:30 троллейбус № 1 будет ходить следующим образом: Московская улица (Троллейбусное управление) — набережная Варкауса — улица Михаила Иссерсона — улица Куйбышева — проспект Ленина — площадь Гагарина — улица Шотмана — улица Чапаева — Лесной проспект — Лососинское шоссе — конечная станция «Чистая улица». Движение в обратную сторону будет осуществляться по такому же маршруту.
С 10:40 до 11:30 троллейбус № 3 будет следовать так: проспект Александра Невского — улица Калинина — Ключевское шоссе — улица Репникова — улица Антонова — улица Корабелов. Обратное направление — по такому же маршруту.
С 7:00 до 18:00 троллейбус № 4 поедет следующим образом: проспект Александра Невского — улица Маршала Мерецкова — улица Антикайнена — проспект Ленина — улица Кирова — набережная Варкауса — Московская улица — Первомайский проспект — Краснофлотская улица — Старовокзальная площадь — Товарная станция. Обратно троллейбус отправится по этому же маршруту.
С 10:40 до 11:30 троллейбус № 7 будет ходить так: улица Корабелов — улица Антонова — улица Репникова — Ключевское шоссе — улица Калинина — проспект Александра Невского — Комсомольский проспект — Красноармейская улица — улица Шотмана — далее по существующему пути следования. Обратное направление — по такому же маршруту.
С 7:00 до 18:00 автобус № 18 поедет таким образом: — улица Луначарского — проспект Александра Невского — улица «Правды» — проспект Карла Маркса — улица Кирова — по существующему пути следования. Обратно автобус будет двигаться по такому же маршруту.
— Отметим, что на время шествия крестного хода — с 10:40 до 11:30 — движение остального общественного транспорта ограничат. Оно возобновится после того, как колонна прибудет на площадь Кирова, — добавили в мэрии.
Напомним, с 07:00 3 ноября до 23:00 4 ноября въезд на площадь Кирова в Петрозаводске будет запрещён. Помимо этого, 4 ноября с 07:00 до 18:00 движение транспорта будет перекрыто на проспекте Карла Маркса. Здесь власти города организуют пешеходную зону.