Маршруты общественного транспорта Петрозаводска радикально перестроят

Первым этапом транспортной реформы, запланированной в Петрозаводске, станет формирование новой маршрутной сети общественного транспорта.

Об этом сообщила на совещании в мэрии председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.

Она напомнила, что с конца 2021 года подведомственное федеральному Минтрансу учреждение «РосДорНИИ» занималось разработкой комплексной схемы организации транспорта в Петрозаводске и экономической модели. В результате была создана карта новых маршрутов, которая подготовлена с использованием метода математического моделирования. Предлагаемая искусственным интеллектом маршрутная сеть изменилась примерно на 40 процентов.

Разработанная «РосДорНИИ» транспортная сеть предполагает возобновление троллейбусного маршрута «Корабелов — Хейкконена» через Кукковку, Центр и Перевалку, и запуск нового троллейбусного маршрута «Заводская — Чистая» через проспект Александра Невского, площадь Кирова, набережную Варкауса и промышленную зону на Заводской.

Кроме того, планируется продление автобусного маршрута № 21 до проезда Дорожников по Шуйскому шоссе, что позволит без лишних пересадок добраться до Ветеринарной клиники и садового центра. Предполагается продлить маршрут № 14 до улицы Чистой и сделать заезд автобуса № 5 на Родниковый проезд в Сайнаволок. Автобус № 2, согласно новой схеме маршрутов, будет начинать свой путь из Университетского городка. Изменения ждут и маршрут № 19, который будет следовать через Республиканскую больницу и в прямом, и в обратном направлении. Маршрут № 27 соединит район Южной Кукковки через проспекты Александра Невского, Ленина и Первомайский с Соломенным. И новая конечная появится у маршрута № 29 — на улице Энтузиастов.

О других последствиях транспортной реформы читайте в статье «Поехали: Петрозаводск запускает транспортную реформу».