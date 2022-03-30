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Маршруты троллейбусов изменятся из-за ремонта перекрестка в центре Петрозаводска

Новости. Общество
07:15, 26 Апреля 2022
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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В столице Карелии будут изменены маршруты передвижения троллейбусов из-за ремонта дороги.

Изменения в расписание движения троллейбусов внесены в связи с асфальтированием перекрёстка пр. Ленина — ул. Анохина в Петрозаводске. Информация об этом размещена в паблике «ПМУП „Городской транспорт“».

Троллейбусы маршрута N1, следующие с улицы Кемской, будут ехать в депо через ул. Кирова, наб. Варкауса до улицы Московской.

По маршруту N3 троллейбусы от ул. Заводской будут следовать до ул. Московской, по наб. Варкауса, ул. Кирова, далее до остановки Хлебокомбинат.

Троллейбусы маршрута N5 от остановки ДСК будут следовать по наб. Варкауса, ул. Кирова на пр. А. Невского, далее по пр. Комсомольскому, ул. Ровио до ул. Лыжной.

В обратном направлении троллейбусы этих маршрутов будут следовать по действующим схемам.

Ранее сообщалось, как будут ходить троллейбусы на майских праздниках.

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