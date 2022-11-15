Маршруты троллейбусов планируют продлить до отдаленного района Петрозаводска

Администрация Петрозаводска планирует продлить маршруты троллейбусов до микрорайона «Чистый город».

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии заместитель главы города Юлия Мизинкова.

По ее словам, для продления маршрута на этом направлении будут использоваться троллейбусы на автономном ходу, которые могут проезжать несколько километров без электропроводов.

Таких троллейбусов в Петрозаводске пока нет, но их собираются приобрести в ближайшем будущем, пояснила Мизинкова.

Она также отметила, что возможность продления маршрутов появится после завершения реконструкции Лососинского шоссе на участке в районе Чистого города.