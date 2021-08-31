Машина дорожников протащила кроссовер после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием дорожно-фрезерной машины и кроссовера произошло на улице Красноармейская.
Как пишет ДТП ПТЗ, 31 августа в 18.41 на улице Красноармейская, в районе пересечения с Набережной Ла-Рошель, столкнулись кроссовер Nissan Juke и дорожно-фрезерная машина.
ДТП произошло в районе нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, когда кроссовер завершал маневр разворота, а дорожно-фрезерная машина двигалась задним ходом. Дорожная техника подмяла под себя автомобиль и протащила на трассе.
Машины получили механические повреждения.
К счастью, обошлось без жертв.
Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».
Ранее жесткое ДТП произошло в одном из микрорайонов Петрозаводска.
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