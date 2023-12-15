Машина загорелась посреди дороги в Петрозаводске

Легковой автомобиль вспыхнул в Сулажгоре.
Очевидец разместил в паблике «Живой Петрозаводск» видео инцидента, произошедшего в районе Сулажгора карельской столицы.
Как сообщил автор видео, все произошло около 11 утра. На дороге загорелся автомобиль, тушить который приехал пожарный наряд.
Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, вечером 16 декабря на трассе «Кола» произошла смертельная авария с участием трех автомобилей.
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