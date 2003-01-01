Машинист экскаватора из Карелии вошел в пятерку лучших на всероссийском конкурсе

Специалист участвовал в номинации «Экскаваторщик».
Специалист ООО «Прионежская горная компания» Александр Васильев занял место в пятерке лучших машинистов экскаватора на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Экскаваторщик». В Министерстве промышленности и торговли Республики Карелия рассказали, что конкурс собрал лучших специалистов со всей страны.
Александр Васильев успешно прошел теоретические и практические испытания, продемонстрировав высокий уровень мастерства и владение техникой в сложных условиях.
—Этот успех - результат многолетней работы, постоянного стремления к совершенствованию навыков и глубокого понимания техники. Попадание в пятерку лучших на всероссийском уровне является признанием высокого уровня подготовки кадров горнопромышленного комплекса Карелии, — отметили в министерстве.