Машинист экскаватора из Карелии выиграл в лотерею более полумиллиона рублей

Житель Петрозаводска решил потратить выигрыш на путешествие и подарки близким.

Петрозаводчанин, машинист экскаватора, выиграл в лотерею 630 тысяч рублей. Об этом рассказали в крупнейшем распространителе государственных лотерей «Столото».

«Купил 6 билетов наугад и принес их маме. Она выбрала три, а остальные отдала мне. ТВ-трансляцию розыгрыша пропустил. Свои билеты проверил, когда смотрел запись программы на сайте. На все зачеркнутые числа в игровых полях отреагировал спокойно, так как по своей натуре я не эмоциональный человек. Когда выиграю 800 миллионов, тогда, возможно, и буду кричать на весь дом», — рассказал о выигрыше житель Петрозаводска.

Свой выигрыш победитель планирует потратить на поездку с родными по Армении, а также на подарке близким — так, сыну он уже пообещал новый компьютер.

Напомним, в июле неизвестный житель США выиграл в лотерею 1, 28 миллиарда долларов.